شاهد.. هجوم لاذع على محمد رمضان بسبب إهانته للحضارة الفرعونية

تعرض الفنان محمد رمضان لموجة من الهجوم الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات “تويتر”، لشخصيات فرعونية كرتونية تتراقص على أنغام أغنية “مافيا”.

حيث ظهر رمضان بشخصية كرتونية فرعونية تتوسط الملك مينا موحد القطرين، وملك مملكة الجنوب، والذي يقوم رمضان بضربه على قفاه، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الفيديو بمثابة سخرية وإهانة للحضارة الفرعونية القديمة.

والجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية “مافيا” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، والتي حققت 54 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات إسلام شندي، وألحان إسلام الأبيض، وقام بإخراج الكليب ياسر سامي.