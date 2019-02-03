رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية 2018/2019 ومعرفتها “برقم الجلوس”

سنوافيكم دائما بكل التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في الدقهلية، حيث من المتوقع ظهورها نهاية هذا الأسبوع، وبحد أقصى منتصف الأسبوع القادم، فهي عادة تظهر بعد انتهاء عمليات المراجعة وتجميع النتائج في الكنترول، وفور اعتمادها من محافظ الدقهلية، سيتم تواجدها على موقع وزارة التربية والتعليم، والموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وأيضا ستتواجد بالمدارس، وكلما أقترب موعد ظهورها سيطرت حالة القلق على الطلاب، حيث أن نتيجة الترم الأول ستكون مقياس لمدى تحصليهم الدراسي وحافز لهم للدراسة بجهد في الفصل الدراسي الثاني، لكي يحصل الطالب في نهاية العام الدراسي على الدرجات اللازمة التي تؤهله لتكملة المرحلة التالية من المسيرة التعليمية، ما بين التعليم الفني والتعليم الثانوي.

تضم محافظة الدقهلية الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الجمالية.

إدارة السنبلاوين.

إدارة المطرية.

إدارة المنزلة.

إدارة بلقاس.

إدارة بني عبيد.

إدارة دكرنس.

إدارة تمى الامديد.

إدارة ديوان المديرية.

إدارة شربين.

إدارة شرق المنصورة.

إدارة طلخا.

إدارة غرب المنصورة.

إدارة منية النصر.

إدارة ميت سلسيل.

إدارة ميت غمر.

إدارة نبروة.

التصريحات الخاصة بوزارة التربية والتعليم :

نتيجة الشهادة الإعدادية2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن ظهور النتيجة غير مقترن بها ولا يتم من خلالها، بل من خلال المديريات الخاصة بكل محافظة، بعد انتهاء عملية التصحيح وتجميع النتائج، حيث تقوم السلطة المختصة بكل محافظة باعتمادها، وفور اعتمادها تظهر في المدارس والمواقع السالف ذكرها، وقد انتهى الطلاب في الأيام القليلة الماضية من اداء الامتحانات، ويتنظرون الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، مما يسبب لهم القلق وعدم القدرة على الاستمتاع بإجازة نصف العام .

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية:

فور ظهور النتيجة رسميا، يمكنك معرفتها من خلال الضغط هنا فيتم تحويلك لموقع الدقهلية التعليمي، أيضا يمكن معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني بكتابة الاسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة لهم.

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الدقهلية: