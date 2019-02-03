بالفيديو.. أمل حجازي تطرح “حجابك تاج” عبر “يوتيوب”

طرحت الفنانة أمل حجازي أخر أغنياتها والتي تحمل عنوان “حجابك تاج”، وذلك منذ عدة ساعات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

كما تم تصوير أغنية “حجابك تاج” على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وأخرج الكليب محمد دايخ، مع العلم أنه تم طرحها عبر تطبيق أنغامي يوم الجمعة الماضي الموافق 1 فبراير الجاري.

والجدير بالذكر أن المطربة أمل حجازي طرحت مؤخرًا أغنية “يوم مولدك محمد”، وذلك بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى شكري.