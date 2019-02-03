هنا الزاهد ترصد مكافأة 10 آلاف جنيه لمن يعثر على كلبها

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك لمن يعثر على كلبها من نوعية جيرمن شيبرد، والذي فقدته في مدينة الشيخ زايد.

حيث نشرت الزاهد صورة لكلبها وكتبت: “كلبي جيرمن شيبرد ضاع يوم الأحد 27/1، من الشيخ زايد، مكافأة مالية 10 آلاف جنيه لمن يعثر عليه.. عليه الاتصال على هذا الرقم”.

والجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد تقوم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد “الواد سيد الشحات”، بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2019، كما تنتظر عرض فيلمها الأخير “قصة حب”، والذي يشارك في بطولته أحمد حاتم، علا رشدي، حنان سليمان، وغيرهم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.