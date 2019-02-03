“أحصل حالاً” نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2019 “ثالثة...

اعتمدت الآن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، حيث قام محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس اليوم الأحد باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول، وبهذا يكون لم يتأخر ظهور نتيجة ثالثة اعدادي بالمحافظة كثيراً، وستكون النتيجة متاحة للجميع عبر موقع مديرية التربية والتعليم وعبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة والاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الاعدادية المنوفية من هنا

وحضر اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية، الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وقد أكد شاهين أن نتيجة الترم الأول لإعدادية المنوفية وصلت نسب النجاح بها إلي 82.11% وهي نسبة قريبة من نتائج الترم الأول العام الماضي، وكان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 65 ألف طالب، وبلغ عدد الحاضرين منهم 64 ألف و893 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 53 ألف 286 طالبًا وطالبة.نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

من هنــــا، يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس بالبحث عنهم، هذه طريقة بديلة حتي يتم إصلاح الخلل في موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

يتم رفع النتائج الآن عبر المواقع التي بالأعلي، ك التوفيق لجميع طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالنجاح والتوفيق.