بوابة فيتو: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 “ظهرت” برقم الجلوس البوابة...

اعتمد اللواء سعيد عباس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 برقم الجلوس دور يناير منذ دقائق معدودة، بنسبة نجاح بلغت 82.11%، وهي النسبة الأعلى في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول مقارنة بالسنوات السابقة.

فيما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور مختار شاهين خلال تصريح رسمي لموقع عرب فور نيوز، أن عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ 65 ألف طالب وطالبة، وعن عدد الحضور بلغوا 64 ألفًا و893 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 53 ألفًا و286 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح للصم 69% بنجاح 29 طالبا، والمكفوفين 25% بحضور 12 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

رابط فيتو والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من أجل معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 ستجده أسفل المقال.

ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية بعدما طال الانتظار عليها من جانب الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي، حيث أنه من المعروف أن محافظة المنوفية من أوائل المحافظات التي ستعلن النتائج كل عام، ولكنها تأخرت ذلك العام من أجل إتمام أعمال التصحي بمنتهى الحرص والدقة والشفافية ومراجعة الدرجات مراراً وتكراراً.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 موقع فيو هو ما يبحث الطلاب والطالبات عنه خلال الساعات الماضية، رغبة في معرفة نتيجه الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالأسماء، لأن التعرف على النتائج بالاسم فقط لا يتم إلا من خلال تحميل ملف درجات الطلاب، ونحن في عرب نيوز سنحاول توفيرها لكن خصيصًا مساء اليوم عبر هذا المقال.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

وقد أكد الطلاب أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي فيتو جاءت سهلة في جميع المواد الدراسية، بل ومناسبة لكافة مستويات التفكير المختلفة، ولذلك سجلت تلك المحافظات أعلى المحافظات في نسبة النجاح وسط باقي المحافظات التي ظهرت حتى الآن، محافظة الإسكندرية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والأقصر والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وغيرها من محافظات الجمهورية، فيما أكد وكيل مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن أعمال التصحيح انتهت بمنتهى الدقة، حيث تفقد سيادته كنترول التصحيح الرئيسي بشبين الكوم عدة مرات ليتأكد من سلامة التصحيح والمراجعة والتقدير، وهذا ما اتضح بالفعل، فضلاً عن حصول كل طالب على حقه كاملاً دون ظلم ودون زيادة درجات أو نقصان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية الترم الأول

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية هو الموقع الوحيد الذي ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم بالمنوفية، ولكن هناك العديد من المواقع الأخرى التي تنقل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية منها فيتو ومصراوي اليوم السابع، تعمل البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على تجهيز سيرفر قوي جداً يتحمل ضغط الزوار الكبير على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة الاعدادي 2019.

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يعمل فريق البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية على تسريع الموقع ورفع النتائج في أقرب وقت ممكن، لكي يتمكن الجميع من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس بكل سهولة ويسر، خصوصا ان الجميع يبحث عن الدرجات في حالة من القلق والتوتر العصبي يعيشها الجميع.

سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 فور الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد في كافة الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية وهم ” إدارة تلا، وإدارة الشهداء، وإدارة منوف، إدارة السادات، إدارة الباجور، ادارة قويسنا، ادارة اشمون، ادارة شبين الكوم”، ثم رفعها من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية والاستعلام عنها برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدداية 2019 بالمنوفية بوابة فيتو

الموقع لا يعمل لكثرة الضغط عليه من جانب الزاور ولكن قم بإعدة التحميل حتى يعمل معك وتحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019، وأكد وكيل الوزارة بضرورة الحصول على النتائج من الموقع الرسمي لها، وهذا الموقع ننشر لكم رابطه بالسطور التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة المنوفية كانت هذه العبارة هي التريند الأول عبر محرك بحث جوجل اليوم الأحد، ومن المقرر أن يتم توزيع درجات الطلاب في المدارس غداً الإثنين، ليتمكن الجميع من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية في أقرب وقت، خصوصًا أن الجميع يعيش في حالة من القلق والترقب.

إذا لم تتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 اكتب رقم جلوسك والادارة التعليمية في تعليق.