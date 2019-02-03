موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية: نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019 برقم...

جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية (موقع مديرية المنوفية التعليمية) والذي من وظائفه الرئيسية، إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019، تلك اللحظة ستتم بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول من قبل السيد المحافظ، اللواء سعيد عباس، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس عبر رابط المذكور أعلاه ورابطه متواجد أدناه.

رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

من المعروف للجميع أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول 2019 سيتم الإعلان عنها على (موقع مديرية المنوفية التعليمية) كما ذكرنا أعلاه، كما من المؤكد، أن يساعده في هذا الأمر القليل من المواقع الإلكترونية الرسمية على رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، علمًا بأن الاستعلام سيتم باستخدام رقم الجلوس وليس بالاسم كما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية الترم الأول 2019

من المعروف أن تلك النتيجة لابد أن تمر من الكثير من الأمور قبل الإعلان، ومن أهمها بالطبع تصحيح أوراق الامتحانات وإعادة المراجعة عليها لضمان تفادي الأخطاء ومن ثم رصد الدرجات، ثم إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنوفية الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية (موقع مديرية المنوفية التعليمية) من أجل الظهور والإعلان، علمًا بأن يمكن للطلاب وطالبات التأكد من تلك النتيجة في مدارسهم في اليوم التالي بعد الظهور.