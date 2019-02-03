مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر يلاشوت لايف يوتيوب بدون تقطيع رابط الأسطورة في الكونفدرالية...

الان الشوط الثاني مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا يلا شوت الان بدون تقطيع بالشوط الأول | كورة اون لاين | كورة لايف | الاسطورة | جول لايف | اليوم الأحد الثالث من فبراير فى الكونفدرالية الأفريقية بدور المجموعات، وتطمح الجماهير البيضاء في كل مكان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر في أولى مباريات الزمالك الخارجية فى الكونفدرالية الأفريقية.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم بث مباشر، يسعى الزمالك فى مواجهة اليوم أمام جورماهيا الكيني إلى تثبيت أقدامه فى صدارة المجموعة والمضي قدما فى حجز مقعد للتأهل لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية.

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم وجورماهيا بدون تقطيع، يدخل الزمالك مباراة اليوم فى مجموعة مكونة من بيترو أتلتيكو ونصر حسين داي وجورماهيا الكيني، ويدخل جنش وبهاء مجدي ومحمود علاء وعبد الغني والنقاز وطارق حامد وساسي وابراهيم حسن وأوباما وكهربا وعمر السعيد فى التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك اليوممشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا كورة لايف

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم،تقام مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وأفاد مراسل نادي الزمالك إلى استعداد كامل من قبل نادي الزمالك لجورماهيا فى المباراة المقامة اليوم بالجولة الأولى فى الكونفدرالية الأفريقية وسط أنباء عن قيام جروس بالدفع بتشكيل الزمالك الأساسي أمام جورماهيا.

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نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني (3/2) تقدم جورماهيا بثلاثة أهداف حتى الأن.

الدقيقة 77: فوز جورماهيا حتى الان بثلاثة أهداف مقابل هدفين

الدقيقة 46: الشوط الثاني والتعادل الإيجابي الأن.

الدقيقة 17: تقدم الزمالك وسط محاولات من جانب جورماهيا.

الدقيقة 7: جووووووووووووووووووووول ابراهيم حسن يحرز الهدف الأول.

تنطلق المباراة فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك الفوز على جورماهيا الكيني اليوم فى مواجهة اليوم بالكونفدرالية.