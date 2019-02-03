مشاهده: تسريب فيديو منى فاروق الجديد

سرب نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم الاحد، فيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق، وذلك بعد أيام قليلة من فضيحة الفيديو الاباحي.

وتظهر منى فاروق في مقطع الفيديو الجديد، وهي ترقص في السيارة على أنغام نغمة عراقية شهيرة.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو خلال الايام الماضية، تظهر فيه منى فاروق ترقص أمام المرآة، حيث علق الكثيرون عليها بأنها لا تبالي بعد المقطع المخل بالحياء الذي نسب لها.

يشار إلى أن منى فاروق تتعرض لهجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في اعقاب تداول مقطع فيديو اباحي لها مع الفنانة شيماء الحاج، مع شخص آخر، يزعم النشطاء أنه المخرج خالد يوسف الذي ينفي ذلك جملة وتفصيلا ويقول انها حملة ممنهجة تستهدفه وعائلته.



