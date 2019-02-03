كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعبة العروش" يتسبب في أزمة بين نجم المسلسل وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق مسلسل لعبة العروش حلول شهر أبريل بفارغ الصبر كونه الشهر الذي سيشهد ختام القصة الملحمية التي بدأت على شاشات التليفزيون منذ ما يزيد عن 7 أعوام مضت.

ويشهد عام 2019 الجاري عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل في ستة حلقات مطولة، تصل مدة الحلقة الواحدة منها لما يزيد عن ساعة في بعض الأحيان.

وتكاثرت التصريحات من نجوم المسلسل حول طبيعة الخاتمة المرتقبة له، غير أن جميع التصريحات كانت تصب في وصف الخاتمة بأنها ستكون صادمة للجميع.

وزاد من التأكيد على ذلك ما نقلته صحيفة ديلي ميل عن نجم المسلسل الشاب كيت هارينجتون، الذي قال أنه حين قام بإخبار زوجته بنهاية المسلسل امتنعت عن الحديث معه لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن زوجة كيت هارينجتون، كانت واحدة من نجمات مسلسل لعبة العروش، وهي النجمة البريطانية روز ليسلي.