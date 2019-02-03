“كافة روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم...

اقتربت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على الانتهاء، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بإسدال الستار على امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في جميع المحافظات يوم الخميس الموافق 24-1-2019، وبعدها سوف يبدلأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن المواقع التي ستقوم برفع نتيجة الشهادة الإعدادية، وكما تعودتم منا عبر موقع عرب فور نيوز سوف نوافيكم بكل ما هو جديد متعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح في جميع مديريات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 26 يناير 2019، وسوف تستغرق عمليات التصحيح ما يقرب من أربعة أيام أو خمسة على الأكثر، وذلك حسب أعداد الطلاب في كل محافظة وأعداد المصححين، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا رسميا لجميع المصححين بضرورة تحري الدقة الكاملة أثناء القيام بعملية تقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موقع اليوم السابع الإلكتروني سوف يقوم بنشر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 الخاصة بجميع المحافظات، كما أكدت الوزارة أن هناك مواقع إلكترونية كثير سوف تقوم بنشر نتائج الشهادة الإعدادية مثل موقع وزارة التربية والتعليم وموقع فيتو ومصراوي، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتائج التيرم الأول فور اعتمادها من خلال الروابط التالية

جدير بالذكر أنه سوف يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية تباعا وليس في وقت واحد. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول

أعلنت مدية التربية والتعليم بالقاهرة منذ قليل في تصريح خاص لموقع اليوم السابع على لسان محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جاري حاليا تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول من داخل جميع الكنترولات، وذلك حتى يقوم السيد المحافظ باعتمادها نهاية الإسبوع الجاري.

لم تقم أي محافظة حتى اليوم بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019.

منذ قليل تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مرسى مطروح وحنوب سيناء للفصل الدراسي الأول منذ قليل، وقد بلغت نسبة النجاح بمحافظة مطروح 73%.

منذ دقائق معدودة تم اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة، وقد بلغت نسبة النجاح في هذا التيرم 71.23%.

ما زلنا في انتظار تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تم تحميل نتيجة إعدادية الجيزة على موقع المديرية والان يستطيع الجميع الاستعلام عن النتيجة، جدير بالذكر أن هناك ضغط شديد على الموقع تسبب في عطل المؤقت، ويمكن للجميع معرفة النتيجة عقب عودة الموقع للعمل، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة.

ما زلنا في انتظار قيام بعض المحافظات الأخري باعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول سوف تعلن رسميا صباح يوم السبت القادم، بعد الإنتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة، على أن يتم عرض النتيجة من خلال بوابة القاهرة التعليمية، كما قامت المديرية بعرض نتائج امتحانات النقل أمس من خلال صفحة نتائج تعليم أساسي.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسكندرية ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فورا من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برقم الجلوس ومعرفة تقدير الدرجات.

منذ قليل اعتمد السيد محافظ كفر الشيخ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019.

نتائج الطلاب الذين ارسلوا ارقام جلوسهم في تعليقات نتيجة اعدادية الاسكندرية 2019 نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسكندرية 2019

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

سوف يقوم اليوم الخميس محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الاول بالقاهرة ونشرها عبر الموقع الرسمي للمديرية من خلال رابط بوابة نتائج تعليم أساسي، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة برقم الجلوس.

أعزائي من قاموا بتسجيل أرقام جلوسهم سوف يتم الرد على جميع التعليقات فور تحميل النتيجة على الموقع الرسمي لبوابة القاهرة التعليمية.

قام محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول بنسبة نجاح 76.6% من اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات نصف العام.