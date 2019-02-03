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بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة...

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مباراة الزمالك وجورماهيا  في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، مباراة الافتتاح فى المجموعة الرابعةمن دورى المجموعات، تضم المجموعة أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى،  لاعبو الزمالك اليوم يسعوا اليوم لللفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش  لحراسة مرمى الزمالك اليوم .

 

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

سوف تنطلق  مباراة الزمالك اليوم الأحد3 فبراير 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت ، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما

خط الهجوم: خالد بوطيب

 

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا

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الشوط الأول

د 2 انذا لطارق حامد نتيجة ضرب لاعب كينيا

د 4 فاول خطير لجورماهيا لكن يخرجه دفاع الزمالك

الكلمات الدلائليه

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