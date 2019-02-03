بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة...

مباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، مباراة الافتتاح فى المجموعة الرابعةمن دورى المجموعات، تضم المجموعة أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى، لاعبو الزمالك اليوم يسعوا اليوم لللفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك اليوم .

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا

سوف تنطلق مباراة الزمالك اليوم الأحد3 فبراير 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا

المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما

خط الهجوم: خالد بوطيب

بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا

مشاهدة يلا شوت مباراة الزمالك لايف يلاكورة يوتيوب اتش دى بدون تقطيع

الشوط الأول

د 2 انذا لطارق حامد نتيجة ضرب لاعب كينيا

د 4 فاول خطير لجورماهيا لكن يخرجه دفاع الزمالك