بث حصرى مباشر الزمالك وجورماهيا | كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم zamalek| الاسطورةhd مباراة...

مباراة الزمالك وجورماهيا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، مباراة الافتتاح فى المجموعة الرابعةمن دورى المجموعات، تضم المجموعة أيضا فريق بيترو أتلتيكو الأنجولى، و نصر حسين داى الجزائرى، لاعبو الزمالك اليوم يسعوا اليوم لللفوز خارج أرضه، و تحقيق الثلاث نقاط،ستُقام المباراة على ستاد موى ستاديوم، يعود محمود جنش لحراسة مرمى الزمالك اليوم .
موعد مباراة الزمالك وجورماهيا
سوف تنطلق مباراة الزمالك اليوم الأحد3 فبراير 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والسودان الرابعة بتوقيت السعودية، الثانية بتوقيت الجزائر و تونس و المغرب، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجورماهيا
المباراة منقولة حصريا على على قناة bein sports HD1 القطرية و يحكم المباراة سيلسو ألفاكاو من موزمبيق
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- حمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود كهربا- إبراهيم حسن- يوسف أوباما
خط الهجوم: خالد بوطيب
بث مباشر مباراة الزمالك و جورماهيا
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الشوط الأول
د 2 انذا لطارق حامد نتيجة ضرب لاعب كينيا
د 4 فاول خطير لجورماهيا لكن يخرجه دفاع الزمالك