مُتابعة أسعار الدولار اليوم الأحد 3-2-2019 بجميع البنوك المِصرية لحظة بلحظة مع التحديثات

أسعار الدولار بجميع البنوك في مصر، تقرير يرصد أسعار العملة الأمريكية اليوم الأحد 3 فبراير 2019 على مدار الساعة لحظة بلحظة، وسوف نقدم لكم أسعار الدولار شامل التغيرات التي تطرأ عليه حسب بيانات البنوك بشكلٍ رسمي سواء كان التغير هذا بالانخفاض أو الارتفاع .

وأسعار الدولار اليوم تخضع بشكل مباشر لعدة عوامل هامة، في مقدمتها القرارات الحكومية والصادرة أيضاً عن البنك المركزي بمصر، والذي سنحرص على عرض أسعار الدولار فيه أول بأول حسب إعلانه اليومي .

أسعار الدولار اليوم 3-2-2019 بجميع بنوك مصر

وفيما يلي رصد فوري، لأحدث أسعار الدولار بالبنوك، مع توضيح التغيرات على أسعار الدولار على مدار الساعة، سواء بالخفض أو الرفع أو الثبات بكل بنك على حدا .

البنك شراء بيع أحدث وأهم التغيرات على مدار الساعة البنك العقاري 17.64 17.70 رفع سعر البيع الآن الى 17.70 بنك البركة 17.63 17.72 ثبات بنك قناة السويس 17.63 17.73 ثبات بتك HSBC 17.63 17.73 ثبات مصرف أبو ظبي 17.63 17.73 ثبات البنك الأهلي الكويتي 17.63 17.73 ثبات البنك المصري الخليجي 17.63 17.73 ثبات بنك عودة 17.63 17.73 رفع سعر الشراء الآن من 17.61 الى 17.63 البنك التجاري الدولي 17.62 17.72 ثبات

بنك كريدي أجريكول 17.62 17.72 ثبات بنك المشرق 17.62 17.72 ثبات البنك الأهلي المتحد 17.62 17.72 ثبات بنك الاستثمار العربي 17.62 17.72 رفع سعر الشراء ليصبح 17.62 المصرف العربي الدولي 17.62 17.72 ثبات البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 ثبات بنك مصر 17.60 17.70 ثبات بنك القاهرة 17.60 17.70 ثبات البنك العربي الإفريقي 17.60 17.70 رفع سعر الشراء الآن . بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 ثبات

سعر الدولار الآن بالبنك المركزي

أكدت الأنباء الآن أن البنك المركزي رفع سعر شراء الدولار ليصبح 17.59 شراء 17.72 بيع .