هنا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول ” نتائج الصف الثالث الإعدادي ” برقم الجلوس...

انتهت جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي 2019 في جميع المحافظات، لذا ننشر روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول برقم الجلوس والاسم خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء كل من العاملين على تصحيح أوراق امتحانات التيرم الأول، ونشير أن جميع الطلبة والطالبات أشاروا أن جميع الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وليس هناك أي شكاوي من مستوى الأسئلة الموضوعة، عبر سطور المقال سوف ننشر ورابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء امتحانات التيرم الأول في الشهادة الإعدادية 2019 يوم الخميس الموافق 24 يناير، وقام جميع الطلاب من أداء الامتحانات في مختلف المواد الدراسية : ” اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي”.

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 كل المحافظات

انطلقت جميع أعمال التصحيح بجميع المحافظات، بدأ ترقب جميع الطلبة والطالبات لحظة الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة مقدار التحصيل الدراسي خلال الشهور الماضية، وقد تقوم كل محافظة برفع نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول عبر المديرية التعليمية لكل المحافظات ” القاهرة الجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية والسويس وسوهاج والإسماعيلية والقليوبية والدقهلية والأقصر وأسوان وقنا”.

روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019

خلال الأسبوع القادمة سوف تكشف وزارة التربية والتعليم عن نتائج الصف الثالث الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول تابعونا بتسجيل رقم الجلوس والمحافظة والاسم عبر التعليقات.

ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 من هنا.