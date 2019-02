 نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 محافظة المنوفية والإسكندرية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية يمكن الإستعلام عنها برقم الجلوس، نحن نقدم النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسى من موقع نجوم مصرية ، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الاسبوع الماضى، بمحافظة الإسكندرية، وينتظرون الطلاب الأن بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة خلال أيام عبر موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية . ويمكنكم معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادى الترم الثانى 2018 من خلال بوابة التعليم الأساسى برقم الجلوس الخاص بالطالب.

لمتابعة نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الثانى 2018 فى محافظة الإسكندرية، سيكون ذلك من خلال بوابة التعليم الأساسى التابعة لوزارة التربية والتعليم ، ونحن فى إنتظار إنتها عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة.

