ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول برقم...

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الاعدادية التيرم الأول 2019 محافظة المنوفية، حيث يمكنكم الاطلاع عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي، وموقع وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق رقم الجلوس.

و من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنوفية خلال الأسبوع القادم، و ظهور النتيجة في أي لحظة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة.

وقد أكد الدكتور عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، بأن أوراق تصحيح الامتحانات الصف الثالث الإعدادى قد تستمر بضعة أيام قبل ظهور النتيجة وسيتم بعدها المراجعة الدقيقة ثم ظهور النتيجة فى خلال الايام القادمة عبر الموقع الإلكترونى، ويمكن الاستعلام عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة المنوفية يمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة المنوفية ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تتم أعمال المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب خلال المركز الرئيسي بشبين الكوم وفور الانتهاء منها سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الاول من قبل المحافظ ونشرها عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ومباشرة يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها.