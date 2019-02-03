مديرية التربية والتعليم بالمنوفية… الآن بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة...

للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، أعتمد السيد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الترم الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2018/2019، وبلغت نسبة النجاج للمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل نحو 82.11%.

كما أعتمد السيد اللواء محافظ المنوفية سعيد عباس نتيجة إمتحانات الصف الثالث الاعدادي للصم والمكفوفين وبلغت نسبة النجاح للصم نحو 69%، والمكفوفين بنسبة نجاح 25%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية 2019:

يمكن لطلبة والطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول لعام 2019 وذلك كما يلي:

1- من خلال الرابط الالكتروني الذي خصصته محافظة المنوفية لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاعدادي 2019 بالضغط هنا

2- من خلال الضغط هنا

3- من خلال القيام بترك رسالة تتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الاستاذ مختار شاهين بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري في محافظة المنوفية يبلغ نحو 65 ألف طالب حضر منهم الامتحانات نحو 64 ألف و 893 طالب وطالبه نجح منهم نحو 53 ألف و286 طالب وطالبه.

وبعد أن أعتمد محافظ المنوفية نتيجة إمتحانات الترم الأول نصف العام دور يناير 2019 للشهادة الاعدادية قدم سيادته أجمل التهاني وأرق الامنيات لجميع الطلاب والطالبات في الشهادة الاعدادية ووجه كلامه بصفة خاصة للطلاب الناجحين في الترم الأول للشهادة الاعدادية وطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المذاكرة من اجل رفعة وطنهم مصر ووضعها في المكانة اللائقة بها في مصاف الدول المتقدمة.