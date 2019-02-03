نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية, إنتهت الإمتحانات وقد شهدت نموذج رائع من التنظيم والإلتزام من المراقبين وأيضا من الطلابة التي أشادت بسهولة ويسر الأسئلة التي وردت لهم في ورقات الإمتحانات كما أشادوا بحسن تعامل المراقبين ورؤساء الأدوار معمهم مما أتاح لهم الراحة النفسية للتركيز في الإجابات وعلى الجانب الأخر لم تصدر أي شكاوي من أولاء الأمور ولا الطلاب في إمتحانات الترم الأول للصف الثاثل الإعدادي, وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين, أنه في الوقت الحالي يتم مراجعة نتائج الصف الثالث الإعدادي، وتجميع الدرجات وإعداد قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

كانت نتيجة إمتحانات الترم الأول من العام الماضي للشهادة الإعدادية محافظة المنوفية قد حققت بنسبة نجاح 85.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل وقد صرح الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 62 ألفا 963 طالبا وبلغ عدد الحاضرين منهم 62 ألفا 825 طالبا وبلغ عدد الطلاب الناجحين 53 ألفا 598 طالبا.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المنوفية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة المنوفية، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.