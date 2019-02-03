هنا نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 بالاسم اليوم السابع ” اعرف درجاتك “عبر مديرية...

سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 الترم الأول خلال الأيام القادمة وقفا لتصريحات السيد عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لذا سوف نوفر لجميع الطلبة والطالبات رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وموقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتمادها من السيد رضا الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم المنوفية يوم الأربعاء أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

لقد أكد الدكتور عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن جميع أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي قد تستمر عدة أيام وقد حان وقت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة عبر مواقع الأنترنت وموقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية، مشيرا أن أعمال الكنترول تسير بشكل جيد.

اقرأ أيضا :

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية لجميع المديريات التعليمية خلال الأيام القادمة ويستعلم جميع الطلبة والطالبات برقم الجلوس الخاص بهم ومعرفة تقديراتهم بمختلف المواد الدراسية التي تشمل المواد الاجتماعية والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الفنية والحاسب الآلي مع مراعاة أن هناك بعض المواد التي لا تضاف إلى المجموع الكلي.

تتم أعمال المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب خلال المركز الرئيسي بشبين الكوم وفور الانتهاء منها سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2018 الفصل الدراسي الثاني من قبل المحافظ ونشرها عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ومباشرة يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 المنوفية

سيتم رصد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 للفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة وسيتم توفير كافة الروابط التي تمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام برقم الجلوس، وفور بدأ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لأخر العام لأحدي المحافظات سوف يتوالى ظهور شهادة الإعدادية لجميع المحافظات للنهاية العام 2019.

خلال منتصف الأسبوع القادم سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018 عبر الروابط المتوفرة بالمقال وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات الناجحين وحظ أوفر للطلاب الراسبين.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019.

سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الأول خلال أيام الأسبوع المقبل عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تابعونا بتعليقات تحمل رقم الجلوس وذلك وفقا لقرار بعض المسئولين بتعليم المنوفية وبالتوفيق للجميع.