نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية برقم الجلوس

اعتمد ظهر اليوم الأحد 3 فبراير السيد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية، وقد بلغت نسبة النجاح 82.11% بجميع مدارس المحافظة الرسمية والرياضية والخاصة والمنازل، وقد صرح الأستاذ مختار شاهين وكيل أول وزراة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات نصف العام فى الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بلغ 65 ألف طالب وطالبة، وحضر منهم 64 ألف و893 طالبة وطالبة، ونجح منهم 53 ألف 286 طالب وطالبة.

وقد اعتمد اللواء سعيد عابس محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية للصم بنسبة نجاح 69%، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 25%، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية لمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية

وقد أكد الأستاذ مختار شاهين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه قد تم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية ونشرها على شبكة الإنترنت ويمكن الحصول على النتيجة من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من هنا وذلك بأن يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية وإدخال رقم الجلوس والضغط على بحث، فيتم عرض نتيجة الطالب متضمنه الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة ودرجات الطالب فى المواد الأساسية والمجموع الكلي والمواد التى لا تضاف للمجموع.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية كاملة وذلك خلال جوجل درايف وتحميل النتيجة بالكامل من ملف أكسيل من هنا ثم البحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب، ويمكننا المساعدة فى حصولك على النتيجة بأن تترك رقم الجلوس فى التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة وأسرة تحرير نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح للجميع.