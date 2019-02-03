الأن معرفة نتيجة شهادة 3 إعدادي 2019 المنوفية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة...

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019، تم اعتمادها من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم مختار شاهين بنسبة نجاح 70.5# مشيرا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ عن الترم الماضي جاري رفعها عبر مديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات.

أصبحت على وشك الظهور عبر البوابة الإلكترونية خدمات نتائج الامتحانات بمديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية، حيث خلال الساعات القادمة سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي وفقا لتصريحات السيد المحافظ على أن يتم تمكين جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها برقم الجلوس فور ظهورها.

والجدير بالذكر أن اللواء مدير أمن محافظة المنوفية أحمد عثمان قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية للترم الأول بنسبة نجاح 85% لجميع المدارس الحكومية والخاصة والرياضية واللغات، على أن ترتفع تلك النسبة للفصل الدراسي الثاني، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات آخر العام حوالي 63 ألف طالبة وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

يترقب العديد من طلاب المرحلة الإعدادية لحظة إعلان نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 للترم الأول للاطمئنان على درجاتهم في جميع المواد الممتحنة ونحن سوف ننقل لكم طلابنا كافة الروابط التي تساعدكم على الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية منوف 2019 فور ظهورها وجميع المراكز أيضا المعلن عنها في آن واحد فور اعتمادها من مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد عثمان.

ولقد نوه سابقا تعليم المنوفية أن جميع عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلاب تتم وسط مثالية عالية على أن يتم إخراج جميع النتائج النهائية دون أي أخطاء في تجميع أو رصد درجات، وسيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2018 الترم الثاني خلال يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

خلال 24 ساعة سوف تسدل الستار على إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 عقب اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، ومن ثم تفعيل رابط مديرية التربية والتعليم نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020 لجميع الطلبة والطالبات للاستعلام برقم الجلوس لجميع الإدارات التعليمية.

بدأ العد التنازلي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية مباشرة فور اعتمادها رسميا من السيد المحافظ خلال الساعات القادمة سجل رقم جلوسك واسمك.

الآن يمكنك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 عبر رابط المقال للبوابة الإلكترونية خدمات النتائج .