نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الأول برقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم...

ترقبوا نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2019، و التى من المتوقع أن تظهر خلال أجازة نصف العام، و قد أكد الاستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ان الطلاب الذين تقدموا، لأداء امتحان الترم الأول للشهادة الاعدادية، قد بلغ 92022 طالب وطالبة،فى 562 لجنة علي مستوي 18 ادارة تعليمية.

جدير بالذكر أن إمتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم الأحد الماضىوإستغرقت خمس أيام وجاءت الإمتحانات بمستوى الطالب المتوسط وسوف تبدأ عمليات التصحيح لأوراق إجابات الإمتحانات، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت فى جميع المحافظات تقريباً، قد بدأت فى وقت متقارب، وقد أثار هذا تذمر بعد الطلبة وأولياء أمورهم، الذين إشكوا من ذلك على بعض وسائل الإعلام، ولكن مسئولى التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أكدوا أن تأخير ظهور النتيجة يأتى فى مصلحة الطلبة، لكى يتم مراجعة أوراق الإجابات بدقة شديدة قبل إعلان النتيجة وكل طالب يأخذ حقه كاملا ولا يقع ظلم على أحد.

للإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة اضغط هنا وادخال رقم الجلوس لتظهر النتيجة.

فى غضون أيام سيتم الانتهاء من تصحيح أوراق اجابات الطلاب، و سوف تظهر النتيجة بالنسبة للصف الثالث الاعدادى فى خلال أيام.

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”

Click the bubble to approve all of its suggestions.