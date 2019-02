نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الأول 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر...

نتيجة الصف السادس الإبتدائى الترم الأول 2019 ينتظرها الكثير من الطلبة للإطمنان على نتيجتهم، ولقد أنهوا الطلاب الإمتحانات فى خلال الأسبوع الماضى فى معظم محافظات جمهورية مصر العربية، و الجميع الان ينتظرون بفارغ الصبر الأعلان عن النتيجة ومن خلال موقعنا نجوم مصرية نوفر لكم روابط الأعلان عن نتيجة الشهادة الإبتدائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى .

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى للترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسى.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال أتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي

To approve a single suggestion, mouse over it and click “✔”

Click the bubble to approve all of its suggestions.