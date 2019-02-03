نتيجة الصف السادس الإبتدائى “الشهادة الابتدائية” الترم الأول 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات عبر...

نتيجة الصف السادس الإبتدائى الترم الأول 2019 ينتظرها الكثير من الطلبة للإطمنان على نتيجتهم، ولقد أنهوا الطلاب الإمتحانات فى خلال الأسبوع الماضى فى معظم محافظات جمهورية مصر العربية، و الجميع الان ينتظرون بفارغ الصبر الأعلان عن النتيجة ومن خلال موقعنا نجوم مصرية نوفر لكم روابط الأعلان عن نتيجة الشهادة الإبتدائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى .

نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2019

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم باسم المتحدث الرسمى التابع للوزارء أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية قد إنتهوا من أداء إمتحانات الشهادة الابتدائية بدون أى شكاوى أو مشاكل من التلاميذ داخل اللجان، ومرت الإمتحانات بسلام دون شكوى من أى صعوبات، وقد أكدت الوزراء بأن أسئلة الامتحانات بجميع المواد المختلفة اللغة العربية والرياضيات والدراسات والعلوم واللغة الإنجليزية، جاءت من داخل الكتب المدرسى والمنهج المقرر عليهم للطلاب الصف السادس الابتدائى الابتدائية.

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى للترم الأول 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسى.

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية من خلال أتباع الخطوات التالية :

قم بالدخول الى موقع بوابة التعليم الأساسي

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالتلميذ

قم باختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي الثانى للعام 2019

ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني

الضغط على مربع الظهر لعرض النتيجة

ونتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا تلاميذ المرحلة الابتدائية النجاح والتفوق وفى حالة عدم ظهور النتيجة الرجاء المحاولة مرة أخرى .

تابعوا معنا ظهور نتائج المرحلة الابتدائية فى جميع المحافظات.

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائى على بوابة التعليم الأساسى.

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