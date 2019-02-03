كورة اونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس اليوم بث مباشر الأسطورة livehd7| الريال ضد ألافيس يلا...

نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر يلا شوت اليوم الأحد 3 فبراير 2019، وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، وسيتم إقامة اللقاء على ملعب سانتياغو برنابيو الذي يتسع إلى أكثر من 81 ألف متفرج ومتابع، لقاء مرتقب من الجماهير في الوطن العربي بالكامل، ومن خلال تلك المقال سوف نوفر لكم البث الحي أون لاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس دون تقطيع وبجودة مميزة لكافة المتابعين.

مباراة ريال مدريد الافيس بث مباشر

وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس اليوم 3-2-2019 في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وسيكون بإمكان جميع عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام الافيس على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت اتش دي 3، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق نوفل الباشي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقع عرب فور نيوز سنضيف رابط يلا شوت كورة لايف يوتيوب لمشاهدة المباراة بدون انقطاع وبجودة مميزة تناسب الجميع بمشيئة الله.مباراة ريال مدريد والافيس مباشرة

ريال مدريد والافيس اون لاين

وقبل بداية تلك المواجهة، يأتي ريال مدريد في المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 39 نقطة، حيث يبتعد عن غريمه الأزلي برشلونة بفارق 11 نقطة الذي تعادل مع فالنسيا بالأمس، أما الافيس فإنه يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة جمعهما من 21 مباراة في الليغا الأسبانية.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس

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ومن المتوقع بشكل كبير أن يدفع سولاري المدير الفني للملكي بتشكيلة من اللاعبين مكونة من: حراسة المرمى : تيبو كورتوا، خط الدفاع : أدريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، ريجيلون، خط الوسط : كاسيميرو، كروس، مودريتش، خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.