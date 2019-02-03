“الموقع الرسمي” نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الترم الأول 2018-2019

نتابع معكم كل جديد بخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019؛ حيث اقترب موعد ظهور النتيجة وينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وفي المقال نقدم لكم الرابط الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ” الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة الغربية، وقد خصصت مديرية التربية والتعليم موقع إلكتروني رسمي مجهز لإعلان نتائج إمتحانات الشهادات الإبتدائية والإعدادية على حدٍ سواء، وإليكم الرابط :

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية ” موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي”

نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية ترم أول 2018-2019

من الجدير بالذكر أنه حدث تغيرات كبيرة في أسلوب عرض نتائج امتحانات، فقد كان قديماً تُعرض النتائج في المدارس وتُعلق على الحوائط، أما الآن فصار هناك مواقع إلكترونية مجهزة لعرض النتائج، ويمكن معرف النتيجة الخاصة بك من خلال رقم الجلوس، وأحياناً من خلال الإسم، وقد أصبح لكل محافظة موقع خاص بمديرية التعليم التابعة لهذه المحافظة، ويعتبر هذا الموقع بمثابة بوابة وحلقة وصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمديرية التعليمية.

نرجوا من حضراتكم متابعة كل جديد في هذا الصدد من خلال موقعنا عرب فور نيوز، ويمكنكم ترك تعليق به رقم الجلوس حتى نتمكن من جلب النتيجة الخاصة بكم فور ظهورها في حالة وجود أي عطل يحول دون وصول حضراتكم إلى النتيجة.

من المتوقع أن يكون هناك أنباء عن النتيجة خلال الساعات القادمة خاصةً بعدما أُعتمدت في بضع محافظات صباح اليوم كمحافظة المنوفية ومحافظة جنوب سيناء، لذا نرجوا من حضراتكم متابعتنا دوماً.