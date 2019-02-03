نتيجة الشهادة الإعدادية”الثالث الإعدادي” الترم الأول 2019 لكلٍ من الدقهلية والاسماعيلية...

نقدم لكم اليوم في هذا المقام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في العام الدراسي 2018-2019 في عدد من المحافظات، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية التعليم أصبح لها اتجاه مميز في الارتقاء بالمنظومة التقنية، ويظهر ذلك في المواقع التي أطلقتها كل مديرية تعليمية من أجل إعلان نتيجة الشهادات الإبتدائية والإعدادية.

بعد انتهاء الامتحانات يظل أولياء الأمور والطلاب في حالة من الترقب المستمر لحين ظهور النتيجة، ويُعتبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية من الأمور التي تشغل الشارع المصري في مختلف محافظات الجمهورية، وفي هذا المقال سنقدم لحضراتكم المصادر الرسمية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كلٍ من (الدقهلية، والإسماعيلية، والقليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2018 -2019 بالدقهلية والإسماعيلية والقليوبية

أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي تم ذكرها سابقاً، فقد خصصت المديرية التعليمية التابعة لكل محافظة بوابة إلكتورنية مُخصَصة لإعلان نتائج امتحانات الشهادات وهذه المواقع هي :

مع العلم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي قد ظهرت فعلياً في عدد من المحافظات منها على سبيل المثال لا الحصر : ( محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الاسكندرية، محافظة كفر الشيخ)، كما أن هناك عدد من المحافظات اعتمد المحافظ فيها النتيجة وبقى فقط رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية.

وقد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية صباح اليوم في عدد من المحافظات منها المنوفية وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن يكون هناك أخبار عن النتيجة خلال الساعات القادمة في كلٍ من الدقهلية والاسماعيلية والقليوبية، وسوف نوافيكم بكل جديد من خلال المقال.