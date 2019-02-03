يلا شوت Real Madrid .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر اون لاين في الدوري الأسباني بجودة عالية

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يلتقي نادي ريال مدريد، ضد نادي ألافيس، يوم الأحد 3 فبراير في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب "السانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.
ويرغب نادي ريال مدريد، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد غيابه في الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي فريق برشلونة.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يحل ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.
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