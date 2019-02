نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة الجيزة الترم الأول من بوابة التعليم الأساسي

نتيجة المرحلة الابتدائية الترم الأول 2019 في محافظة الجيزة لجميع سنوات النقل الإبتدائية، سواء الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى لجميع مدارس وإدارات محافظة الجيزة، حيث يريد الإستعلام عنها كثير من الطلبة وأولياء أمورهم، بعد إنتهاء إمتحاناتهم الأسبوع الماضى، ويريدون الأن الإطمئنان على نتيجتهم على بوابة التعليم الأساسى التابعة لمحافظة الجيزة.

بعد إنتهاء إمتحانات المرحلة الإبتدائية‘ بدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابات تجرى على قدم وساق فى جميع المدارس التابعة لمحافظة الجيزة، وسيتم بعدها عمليات المراجعة الدقيقة أوراق الطلبة، وقد ثم رصد الدرجات وإعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.

يمكن لجميع الطلبة وأولياء الامور فى جميع مدارس محافظة الجيزة، الإستعلام عن نتيجة المرحلة الإبتدائية الصف الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى على موقع نتائج محافظة الجيزة الإلكتروني. وقد تم إنشاء هذا الموقع تسهيلا على كل الطلبة فى الحصول على النتيجة، ودون عناء الذهاب الى المدرسة خاصة لوكان ذلك يتطلب وقت طويل للذهاب والحصول عليها.

نشرح لكم الأن كيفية الحصول نتيجة المرحلة الإبتدائية الترم الأول بكل سهولة، ودون أى عناء عن طريق الخطوات التالية:

نتيجة المرحلة الابتدائية في محافظة الجيزة

قريبا ستظهر نتايجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة

يمكن الان الاستعلام عن نتيجة ا لابتدائية محافظة الجيزة

