“هنا رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول “الصف الثالث”...

نقدم لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019،وذلك بعد ان اقتربت امتحانات منتصف العام من الانتهاء والتي بدأت يوم الخميس الموافق 16 1-2019 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، كما توفر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية خدمة الإستعلام عن نتائج امتحانات تعليم أساسي من خلال رابط رسمي ومباشر.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

تعتبر محافظة المنوفية من أكبر محافظات الجمهورية بالنسبة لأعداد طلاب الشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة ما يقرب من 107 ألف طالب وطالبة تقريبا، ولذلك نجد هناك اهتمام كبير داخل المحافظة بكل مؤسساتها بامتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مراكز المحافظة، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة متابعة لسير الامتحانات في الكثير من اللجان في بعض الإدارات التعليمية المختلفة للتأكد من انتظام عملية الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019

سوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك بعد أن تنتهي جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع داخل الكنترولات المركزية في المحافظة، وقد أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن نتيجة إعدادية المنوفية 2019 الترم الأول سوف تكون متاحة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من قبل السيد المحافظ.

إعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 ترم أول

لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف يتم إسدال الستار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات بكافة الإدارات التعليم التابعة للمحافظة من الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال شبكة الانترنت.