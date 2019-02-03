نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر الترم الأول “3 اعدادي” بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر الترم الأول، تهم مجموعة كبيرة من طلاب الشهادة الاعدادية فى الأقصر، كانت امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الأول 2019، كانت قد بدأت فى يوم الأربعاء 16 يناير 2019، واستمرت خلال هذا الأسبوع فى مختلف ادارات محافظة الأقصر، وهى الأقصر وطيبة وادارة الزينية، و أرمنت والبياضية والقرنة، و اسنا والطود، حيث انتهت الامتحانات فى جميع المواد المقررة عليهم، وفى خلال أيام سوف تظهر النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الاقصر

بعد أن الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية نصف العام فى محافظة الأقصر، أصبح الان جميع الطلاب فى انتظار ظهور النتيجة، ومعرفة درجاتهم فى كل مادة، حيث ينتظر أولياء أمور الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية، للاطمئنتن على أولادهم، و سوف تبدأ عمليات تصحيح جميع المواد الدراسية، التى أدى فبها الطلاب الامتحانات، سواء اللغة العربية، و الدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم، واللغة الانجليزية ومادة الجبر والهندسة، و مادة التربية الدينية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية نصف العام محافظة الأقصر

فور انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادى فى محافظة الأقصر، سيتم تصحيح أوراق اجاباتجميع المواد الدراسية، التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، وستتم عمل مراجعة شاملة على التصحيح، ورصد الدرجات، وبعد الانتهاء سيتم عرض النتيجة على السيد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ليقوم باعتمادها، ثم وضعها على الموقع المخص لاعلان النتائج، من خلال هذا الرابط ، وسيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتيجة.

قريبا سيتم الاعلان عن النتيجة