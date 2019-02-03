نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة اعدادي” الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة أسوان و القاهرة عبر بوابة...

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة، ينتظرها عدد كبير من الطلبة و الطالبات، فقد انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول ”نصف العام“ يوم الأربعاء 24 يناير 2019، و ذلك فى جميع ادارات محافظة القاهرة، وسط القاهرة والمرج و مدينة نصر والمطرية و حدائق القبة و مصر الجديدة و الزيتون والنزهة و باب الشعرية ومصر القديمة و و السيدة زينب و الوايلى و غرب القاهرة وغيرها من الادارات، وسف تبدأ عمليات التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة القاهرة

أدى طلاب الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية الأمتحانات، فى جو من الهدوء و الامن ، و ذلك فى المواد التى يقوموا بدراستها، وهى مواد اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات جبر وهندسة، الدراسات الإجتماعية، العلوم لغة أجنبية أولى الانجليزى، و سيدأ الطلاب بداية من اليوم، فى البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة، حيث من المقر رأن يتم نشر نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة الترم الأول على لتعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

بعد انتهاء تصحيح أوراق اجابات الطلاب والمراجعة الكاملة لكل ورقة اجابة، سيتم عرض النتيجة على السيد محافظ القاهرة لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، و بعد ذلك سيتم رفعها على هذه المواقع:

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى التابعة لمحافظة القاهرة منذ قليل حيث اعتمدها محافظ القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية ظهرت اليوم الأحد محافظة أسوان الترم الأول،يمكن الان الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.