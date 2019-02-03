نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019

متابعة منا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة والطالبات، بعد أن أدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة، وينتظر الجميع الآن أن يتم الإعلان عن نتيجة الإعدادية 2019 الترم الأول في أقرب وقت ممكن من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 من أكثر ما يشغل بال الشارع المصري خلال الأيام الحالية، والتي تعد أهم مراحل التعليم الأساسي، حيث ينتقل الطالب للتعليم الثانوي سواء العام أو الفني حسب الدرجات التي حصل عليها بالإعدادية، وحسب رغبة الطالب.

وسنتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية والدقهلية ودمياط وأسوان والشرقية وسوهاج والمنيا والإسماعيلية وبورسعيد، وكافة المحافظات المصريةو سنقدم لحضراتكم الروابط الخاصة بالاستعلام نتيجة الفصل الدراسي لكل المحافظة من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2019 برقم الجلوس

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في عدد كبير من المحافظات يوم الأحد الموافق 3-2-2019، وذلك بمجرد اعتماد النتيجة من المحافظ.