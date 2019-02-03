“جاري نشر” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية – الترم الأول موقع مديرية...

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 اليوم الأحد حسب تصريح من قبل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث ذكرت أن المديرية قامت بالانتهاء من كافة أعمال التصحيح، والنتيجة يتم رفعها خلال ساعات متبقية يتعرف من خلالها الطلاب على كافة درجات الفصل الدراسي الأول.

نبدأ في نشر نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية فور اعتمادها اليوم، حيث ذكر مصدر خاص باعتماد النتيجة اليوم وإعلانها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

تستعد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الأحد، حيث صرح وكيل الوزارة بأن نسبة النجاح تخطت 70%، وسيتم نشرها فور الاعتماد عبر موقع مديرية التربية والتعليم لإتاحتها لجميع الطلاب في الحال، ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عبر هذا الرابط هنا.

ولقد ذكر الدكتور مختار شاهين، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية بالمنوفية بلغ 62 ألف و963 طالب وطالبة، ووصل الناجحين إلى 53 ألف و598 طالب وطالبة، كما وجه الشكر للطلاب الأوائل متمنيا دوام التوفيق ولجميع الطلاب بالنجاح.

مديرية التربية والتعليم المنوفية 2019

لقد تم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية عبر الموقع الإلكتروني الخاص ب مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس سيتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية وجميع درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالضغط على هذا الرابط من هنا

أعلن تعليم المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 خلال مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في أبرز التصريحات الرسمية لوكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ رضا الرشيدي، وسيتم نشرها فور الاعتماد على موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

يمكن للجميع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 من خلال رقم الجلوس الخاص بك، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ولقد ارتفعت نسبة النجاح بمحافظة المنوفية خلال العام الدراسي الحالي، ولقد حصل خمسة عشر طالب على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 وذلك برقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول.

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية، والتي لا تفصلنا عنها سوى بضع أيام قليلة، لا تتعدى 10 أيام وسوف تنشرها مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية مع قائمة شرف تضم الطلاب الأوائل التي ينتظرها الجميع للتعرف عليهم، ويتطلع كل طالب متفوق أن يكون ضمن تلك اللوحة التي تتشرف بها الطلاب المتفوقين في عام 2018 بمحافظة المنوفية بالصف الثالث الإعدادي.

يتطلع جميع طلاب الصف الثالث إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 والمقرر لها أن تعتمد يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من خلال المحافظة، وسيتم نشرها لكم في الحال فور الاعتماد، واترك لنا رقم الجلوس لمتابعة لكم النتيجة بعد ذلك.

تستمر أعمال التصحيح بداخل الكنترول للانتهاء منه يوم الاثنين، على أن يكون ظهور نتيجة الإعدادية بالمنوفية فور اعتمادها وتوافرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم ليتعرف كل طالب على درجات نهاية العام، وبالتوفيق لكم جميعا.

سوف ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية خلال ساعات قليلة، حيث تحددت بان تكون بعد غدا الثلاثاء، ومن الممكن أن تكون قبل ذلك حسب انتهاء التصحيح، وسيتم توفيرها لجميع الطلاب فور اعتمادها، تابعونا.

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية إعلان نتائج الامتحانات اليوم الاثنين، وذلك بعد تصريحات وزارة التربية والتعليم بها بأن إجراءات الاعتماد تتم اليوم، على أن يكون توافرها عبر الموقع الإلكتروني في الحال، ليستعلم جميع الطلاب من مختلف مدارس المنوفية عن نتيجة نهاية العام، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

نشرنا لطلابنا الأعزاء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 بعد اعتمادها رسميا اليوم، وتمكن الطلاب الاطلاع على نتائجهم ودرجات الفصل بعد توفير لهم رابط الاستعلام من خلال موقع “نجوم مصرية” وبالتوفيق لكم جميعا مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق.