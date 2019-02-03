ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول بوابة مديرية التربية والتعليم برقم...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية …. ينتظرها طلاب الصف الثالث الإعدادي في حالة من القلق والتوتر، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، الجدير بالذكر أنه انتهي جميع طلبة الشهادة الإعدادية من أداء الاختبارات في كافة المواد الدراسية ومنها مادة اللغة العربية ومادة الهندسة ومادة الجبر والإحصاء ومادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية.

بدأت عمليات تصحيح الأوراق ومراجعتها، وقد تم الانتهاء من تصحيح جزء كبير من الأوراق وخلال أيام سوف يتم رفع النتائج عبر بوابة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وموقعكم نجوم مصرية يتابع معكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي لحظة بلحظة موعد ظهور النتائج بمحافظة الشرقية، كما نتابع معكم أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات مصر ومنها، محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة الإسكندرية، محافظة البحيرة، محافظة المنوفية، محافظة الإسماعيلية، محافظة مرسي مطروح، محافظة كفر الشيخ، محافظة الدقهلية، محافظة القليوبية، محافظة دمياط، محافظة أسيوط، محافظة المنيا، محافظة سوهاج، محافظة قنا، محافظة جنوب سيناء، محافظة أسوان، محافظة شمال سيناء، محافظة الأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة الشرقية:

نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام الدراسي 2018\2019 محافظة الشرقية، كما نوفر لكم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الامتحانات بدون تعب أو جهد، وبإمكان كل طالب بالشهادة الإعدادية معرفة نتيجته من خلال رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب وطالبة.

رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية اضغط هنا.