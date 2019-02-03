نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019 “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم...

سنتعرف من خلال تلك المقالة علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية، حيث تظهر خلال ساعات نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الترم الأول برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابعة لوزارة التربية والتعليم والعديد من المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وغيرهم، تظهر نتيجة إعدادية المنوفية اليوم بعدما انتهت عمليات تصحيح كافة الأوراق بجميع الطلبة وتم إجراء عملية المراجعة وتجميع الدرجات وينتظر الآن اعتمادها من قبل محافظ المنوفية ومن ثم ستكون متاحة عبر الأنترنت لجميع الطلبة برقم الجلوس الخاص بكل طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول حسب ما أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ستكون متاحة اليوم على الأنترنت لجميع المدرس في كفة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقام الكنترول لرئيسي بالمحافظة المتواجد في شبين الكوم بعملية تجميع الأرقام وتم مراعاة راحة المعلمين حتى لا يحدث أي أخطاء في النتائج، ويتم رفع النتيجة الآن عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وستكون متاحة خلال ساعات لجميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

ولم يتأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية كثيراً، حيث جرت عمليات التصحيح بعد انتهاء الطلاب من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم بشكل سريع، وستكون النتيجة متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم من هنــا، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس.