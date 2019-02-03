سعر الدولار اليوم الأحد 3/2/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء وتوقعات صعود الاخضر أمام الجنية

3نرصد إليكم سعر الدولار اليوم الأحد 3 فبراير في البنوك العاملة داخل مصر والسوق السوداء، حيث ينتظر أن تكون تحركات العملة الأمريكية في الثامنة صباح اليوم داخل الجهاز المصرفي للدولة، مع توقعات بحدوث تغييرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري.

توقعات سعر الدولار من هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واحد من أكثر الأشياء التي يهتم بها الشعب المصري لعدة أسباب، أهمها تأثيره في أسعار السلع التي يتم استيراداها وأسعار المحروقات والطاقة، ووجود عدد كبير من المصريين بالخارج يقومون بتحويل الأموال بالدولار الأمريكي إلى أقاربهم بمصر وبالتالي يتم البحث عن البنك الذي يقدم السعر الأفضل من أجل تحويلها إلي نقود مصرية، وهو الأمر الذي نقدمه في تلك المقالة حيث نوفر لكم الأسعار في جميع البنوك المصرية أول بأول من خلال الجدول الذي بالأسفل.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 بنك الكويت الوطني NBK البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.63 17.73 2 ساعتين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.63 17.73 3 ساعات بنك عودة 17.63 17.73 3 أيام بنك البركة 17.62 17.72 2 ساعتين بنك قناة السويس 17.62 17.72 3 أيام كريدى أجريكول 17.62 17.72 3 أيام بنك المشرق 17.62 17.72 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.62 17.72 3 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 3 أيام البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 3 أيام بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 4 أيام المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 3 أيام المصرف المتحد 17.60 17.70 1 ساعة بنك بلوم 17.60 17.70 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 5 أيام بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 3 أيام بنك الإسكندرية 17.60 17.70 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 4 أيام بنك مصر 17.60 17.70 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 3 أيام

أما بالنسبة للأسعار في السوق السوداء فهي أفضل قليلاً من حيث السعر حيث أن الدولار الواحد بين 17.92 إلي 17.95 جنية مصري، لكن الملاحظ هناك تضيقات كبيرة من الحكومة المصرية على تجار السوق السوداء في الشهور الماضية.

تحرير سعر الدولار الجمركي

وشهد قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي ردود أفعال متفاوتة، وقلق كبير بشأن تأثير ذلك القرار على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وأهمها السيارات الأسيوية.

تراجع وراء أخر، سيناريو فرضه الجنية المصري أمام الدولار في البنوك المصرية خلال الساعات الماضية، دون أسباب واضحة، هذا السيناريو المفاجئ لسقوط العملة الأمريكية أمام المصرية أثار االذعر لدى مدخري الأخضر والذهب الذي تأثر هو الأخر بشكل كبير، وهبط 10 جنيهات للجرام خلال يوم واحد.

ويرى البعض أن تراجع الدولار أمام الجنية لن يستمر طويلاً، حيث ستعود العملة الأمريكية من جديد لسابق اسعار الصرف التي كانت في حدود 17.90، حيث باتت الآن 17.76 جنيها، مع تلافي الأسباب التي يرجحها الكثير لتدفق بعض العملة الصعبة إلى البلاد للاستثمار خلال شهر ديسمبر الماضي، مما غذى البنوك بالمزيد من العملة في خزائنها، وبالتالي هبوط سعر الصرف.