“من هنا” نتيجة اعدادية أسوان 2019 الترم الأول “3 اعدادي” برقم الجلوس لعد...

قام السيد اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان منذ دقائق باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بأسوان بنسبة نجاح 72% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية والذي يبلغ عددهم 26546 طالب وطالبة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وذلك بجميع المدارس الحكومية والخاصة واللغات، وقد تقدم سيادته بخالص التهاني لأبنائه المتفوقين في جميع أنحاء المحافظة.

نتيجة اعدادية أسوان 2019

وقد صرح الأستاذ سيد الفيومي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن نتيجة اعدادية أسوان 2019 الترم الأول سوف تعلن رسميا خلال الساعات القادمة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة وتقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية والعلوم والرياضيات، كما تجدر الإشارة إلى أن درجات مادة الحاسب الآلى والتربية الفنية والتربية الدينية لا تضاف للمجموع.

مديرية التربية والتعليم بأسوان

وقد أشار مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن مجموع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تتكون من 140 درجة، وسوف يتم تحميل النتيجة خلال الساعات القادمة عبر شبكة الإنترنت، كما سيتم توزيع كشوف أسماء الناجحين على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة.