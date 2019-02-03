أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-2-2019 بعد حالة عدم الاستقرار الذي شهدتها محلات الصاغة

في تعاملات اليوم الأحد 3-2-2019، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك بعد هبوط الذهب 10 جنيهات بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي ، حيث شهدت محلات الصاغة منذ بداية الأسبوع الماضي بعد التقلبات في أسعار الذهب.

ليستقر سعر الذهب اليوم في مصر مع استقرار سعر الأوقية عالميًا في حدود 1280 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-2-2019

وينشر موقع عرب نيوز أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر بدون إضافة المصنعية، والذي جاءت علي النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 12 جرام في مصر، وصلت 370 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14 في مصر، وصلت 433 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 في مصر، بلغت 556 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21، بلغت 649 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 22، بلغت 680 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24، بلغت 741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب، عيار 5196 جنيهًا.

سعر الأونصة، 1310 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب، 699.730 – 701.914 ألف جنيه.

وسنوافيكم بأي تغير في أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-2-2019.