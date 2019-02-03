رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الأول عبر بوابة محافظة المنوفية بعد دقائق

اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول لكل الطلاب، كان محافظ المنوفية قد اعتمد النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 82%، وتم اعتماد النتيجة فى المدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية

أكد الأستاذ مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنوفية أن إجمالي الطلاب المتقدمين فى امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية وصل إلى 64 ألف طالب وطالبة، واعتمد محافظ المنوفية فى نفس الوقت نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية للمكفوفين.

في ذات الوقت هنأ محافظ المنوفية طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية على تفوقهم ونجاحهم بشكل كبير بعد النجاح فى امتحانات الشهادة الاعدادية بالترم الأول لكل الطلاب وبشكل كامل ومتكامل.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع من أجل المساعدة فى معرفة النتيجة بإدخال رقم الجلوس الخاص بكم لكل الطلاب وبشكل متكامل.