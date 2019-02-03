نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 البوابة الإلكترونية بالمحافظة لينك رسمي

تمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة من اجتياز امتحانات الترم الأول حتى الآن دون حدوث مشاكل أو رصد أي حالة تسريب لأي مادة، منتظرين انتهاء هذا الفصل يوم الخميس القادم بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وبهذا يغلقون الفصل الدراسي الأول منتظرين النتائج.

يذكر أن محافظة البحيرة قد تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للمحافظة للعام 2018 بنسبة نجاح 67% من إجمالي طلاب 85181 طالب وطالبة في محافظة البحيرة ، ويتمنى أن ترتفع هذا العام 2019 خلال الفصل الدراسي الأول، وأن تنافس نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة أعتمد خطة إنشاء ما يقرب من 112 مدرسة جديدة في البحيرة وقد تم عمل اجتماع مع وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة البحيرة محمد سعد لمناقشة سير التطور التعليمي والعمل على حل أي مشكلات تواجه المدارس في المحافظة.

يذكر أن من ضمن 112 مدرسة سيتم إنشاءها في البحيرة مدارس لإنهاء حالة التكدس للطلاب في المدارس وسيتم توزيع الطلاب بالمدارس الجديدة فور إنشائها لغلق ملف التكدس في المدارس، حيث شكا الكثير من أولياء أمور طلاب محافظة البحيرة من أن الفصل الواحد يوجد به أكثر من 70 طالب مما يعمل على عجز في تلقي الطالب المعلومة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019

سيتم الانتهاء من تلقي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة يوم الخميس القادم الموافق 24-1-2019 وهذا بعد أن بدء الطلاب أولى امتحاناتهم يوم الأحد الماضي الموافق 20-1-2019.

http://behira.gov.eg/Default8.aspx

وبعد الانتهاء من الامتحانات سيتم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة في أول فبراير من قبل محافظ البحيرة هشام آمنة ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد سعد و سيتمكن الطلاب بالحصول على نتائج الترم الأول للشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عبر بوابة مديرية التعليم وموقع المحافظة برقم الجلوس.