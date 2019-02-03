نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019 البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس...

بدء عدد 11170 طالب وطالبة للصف الثالث الإعدادي الامتحانات الخاصة بنصف العام الدراسي يوم الثالث من يناير 2019 وانتهوا بشكل كامل من أداء الامتحانات يوم الرابع عشر من نفس الشهر هذا على مستوى محافظة بورسعيد.

التي تنتظر ظهور نتائج الامتحانات لنصف العام، كما أن المرحلة الثانوية انتهت من الامتحانات أيضا وبدأت إجازة نصف العام بشكل رسمي يوم السادس والعشرين من يناير على أن يتم بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني والأخير يوم العاشر من فبراير هذا على مستوى جمهورية مصر بأكملها لكافة المراحل التعليمية الأساسية والنقل والثانوية.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد السيد نبوي باهي إن محافظة بورسعيد ذات تعداد سكاني قليل مما جعل الأمر سهل على المحافظة ومديرية التعليم ومديرية أمن بورسعيد في متابعة سير الامتحانات فحالة الغش معدومة.

وهذا يرجع إلى الملاحظة والتدقيق من جهة المراقبين لأن عدد الطلاب قليل للغاية على مستوى المحافظة مما يسمح للمراقب داخل لجنة الامتحانات المتابعة مع الطالب وغير ذلك تمتلك بورسعيد فائض كبير من المعلمين وهذا ما ساعد على عدم وجود مشاكل أثناء فترة امتحانات الترم الأول للمرحلة الإعدادية.

على نفس الاتجاه أثنى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بدور مديرية التعليم ووكيل الوزارة وكذلك تفاني المعلمين المتابعين لسير الامتحانات داخل اللجان، كما توجه بالشكر إلى مديرية أمن بورسعيد لتأمينها اللجان وأوراق الامتحانات أثناء نقلها للتصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2019

سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد في أول فبراير المقبل من قبل مديرية التعليم ومحافظ بورسعيد، ويمكنكم معرفة النتائج فور ظهورها من خلال بوابة بورسعيد الإلكتروني وهي بوابة مديرية التعليم الرسمية.

http://portsaid.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

كما يتيح موقع المحافظة النتيجة أيضا، كل ما عليكم هو كتابة رقم الجلوس وبالنجاح والتوفيق بإذن الله.