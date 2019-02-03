نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019 البوابة الالكترونية للمحافظة أونلاين برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية أن ويمكن لطلاب محافظة الإسماعيلية للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي الاطلاع على ثمرة جهودهم من خلال معرفة درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 للمرحلة الإعدادية.

تظهر النتيجة بالتفاصيل حيث يظهر الاسم الخاص برقم الجلوس الذي تمت كتابته في خانة معرفة النتيجة ثم المدرسة التابع لها والمواد والدرجات لكل مادة ثم الدرجة النهائية الكاملة، يتيح أكثر من موقع نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية مثل موقع إسماعيلية أون لاين و محافظة الإسماعيلية ومديرية تعليم إسماعيلية نتمنى لجميع الطلاب النجاح في كافة مراحل التعليم .

قام محافظ الإسماعيلية اللواء يس عبد العزيز بعمل اتصال هاتفي مع أوائل الشهادة الإعدادية للمحافظة وهنئهم بتفوقهم في نتائج نصف العام، كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية فاخر عبد العزيز باعتماد النتائج للصف الأول والثاني والثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019 وتوجه بالتهنئة لكافة الطلاب كما توجه بالتهنئة لأصحاب الدرجات المرتفعة الأوائل متمني لهم الدرجات العليا في امتحانات آخر العام.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2019 الترم الأول

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة إسماعيلية إن نسبة الحضور لدى الطلاب للشهادة الإعدادية بلغ 98% ونسبة النجاح كانت مرتفعة عن العام الماضي ووصلت هذا العام إلى 77% وبلغ عدد الطلاب 20 ألف طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول برقم الجلوس ظهرت الآن إسماعيلية أونلاين

موقع إسماعيلية أونلاين من هنا

مديرية تعليم الإسماعيلية من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية ظهرت الآن برقم الجلوس الترم الأول عليكم بالدخول على بوابة الإسماعيلية أونلاين لمعرفة النتيجة وعند وجود أي مشاكل في ظهور النتائج عليكم بكتابة رقم الجلوس في تعليق ونحن سنأتي بالنتيجة على الفور.