نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة لينك رسمي

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي نتائجهم التي ستظهر في فبراير المقبل بعد أن أسدلت محافظة سوهاج بكافة مدارسها وإدارتها التعليمية في المحافظة نهاية امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019 يوم الخميس الماضي الموافق 24-1-2019 على انتظار التطلع لثمار المجهود الذي تم بذله من قبل الطلاب.

في نفس السياق قال محافظ سوهاج أحمد الأنصاري أنه كان يتابع بشكل يومي سير الامتحانات مصحح لكل مشكلة بشكل فوري تحدث حتى لا تتفاقم بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج عمرو شلتوت الذي كان مشكورا يعطي تقرير للمحافظة مع الوقوف على رأس كل إدارة تعليمي والتأكد معي على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والعمل على التواصل معهم عند وجود أي عقبة تواجههم.

يذكر أن عدد الطلاب للصف الثالث الإعدادي لمحافظة سوهاج هما 67634 مقسمين إلى 33271 بنات وبنين 34363 وبلغ عدد الحاضرين عدد 67439، يذكر أن نسبة النجاح في العام الماضي كانت تقدر 77%، ومع سلاسة الأسئلة هذا العام التي لم تخرج من المنهج يتوقع وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شلتوت ارتفاع نسبة النجاح حتى الوصول إلى 80% للمرحلة الإعدادية، لننافس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019 والقاهرة والجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الأول الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019

تنتظر محافظة سوهاج بكافة إداراتها وتعد الإدارات التعليمية الأكثر استحواذا على أعلى نسبة نجاح في سوهاج هي: إدارة أخميم التعليمية، إدارة المنشأة التعليمية.

تتيح البوابة الإلكترونية لمديرية تعليم سوهاج معرفة النتيجة عبر اختيار نتيجة المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، ومن ثم كتابة رقم الجلوس وستظهر النتيجة على الفور.

http://www.sohag.gov.eg/default.aspx

أو يمكنكم الدخول على موقع المحافظة ومعرفة النتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2019، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق المستمر في كافة المراحل التعليمية.