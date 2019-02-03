سعر الذهب اليوم الأحد 3 فبراير 2019 في محلات الصاغة واستقرار ملحوظ في أسعار الأعيرة

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نقدم لكم الآن تقرير عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 فبراير 2019، هناك اضطرابات وعدم استقرار في سعر الذهب في الفترة الأخيرة بين صعود وهبوط، وهناك حالة من هبوط الأسعار في الأيام الأخيرة في سعر المعدن النفيس،وتتأثر أسعار الذهب في مصر لعدة أسباب منها سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء، وسعر أوقية الذهب عالمياً وأيضاً عامل العرض والطلب له تأثير في تحديد سعر الجرام.
إقبال المصريين على الذهب لا يتوقف، فمع ارتفاع السعر والحالة الاقتصادية التي يعاني منها الكثير من الشعب المصري فهناك عادات وتقاليد لا يمكن التغافل عنها مثل شراء الذهب من أجل الزواج، كما أن الذهب شراءه يمثل مأمن للكثير من تغيير سعر العملة، فالكثير يتجه لشراء الذهب والاحتفاظ به، نظراً لأنه يمثل القيمة الحقيقة للأموال حتي مع مرور الزمن.
أسعار الذهب اليوم
|جرام عيار 18
|557 جنيهاً
|جرام عيار 21
|650 جنيهاً
|جرام عيار 24
|743 جنيهاً
|الجنية الذهب
|5200 جنيهاً
- وبات سعر الأوقية العالمي هو 1317 $ دولاراً، ومن المحتمل أن يشهد سعر الجرام للمعدن الأصفر تحركات بسيطة خلال الساعات المقبلة، وسنكون معكم بشكل مستمر إذا حدث أي جديد.
- هبطت أسعار المعدن النفيس يوم أمس بمقدار ثلاثة جنيهات، وسنكون معكم من خلال تلك المقالة اليوم الأحد لمعرفة أخر الأسعار.
- توقعات باستمرار هبوط سعر المعدن النفيس في السوق المحلي بكافة محافظات الجمهورية، إذا حدث أي تغييرات بالأسعار ستكون متاحة معنا.
- حتى الآن لم تتغير أسعار الذهب عن الأمس،حيث لا يزال سعر المعدن النفيس مستقراً خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم.
- استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الأحد تيجة توقف التداول على الذهب خلال الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 650 جنيها للجرام.