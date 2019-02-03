نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة خلال ساعات

قال محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس إنه تفقد عدد كبير من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للمحافظة وقام بتفقد أكثر من ثلاث لجان في شبين الكوم وأكد على أن الأمر يسير بكل سهولة ولا شكاوى حتى الآن من قبل الطلاب وكان هذا التفقد بصحبة وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشناوي.

وبدأ طلاب المنوفية من الصف الثالث الإعدادي أولى امتحاناتهم بمادة اللغة العربية والتي ذكر أن الأسئلة تم تسريبها ولكن أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن لا صحة لما ورد عن تسريب امتحان اللغة العربية وحتى الآن لم يتم تسريب أي مادة تخص الصف الثالث الإعدادي على مستوى الجمهورية.

عمل إسعافات أولية لطالبة في اللجنة بعد حدث ضيق تنفس لها

كما أخذ جولة في مدارس اللغات والتجريبي ، وقام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أن إثر تفقده لإحدى اللجان كانت هناك شكوى لطالبة تعاني من ضيق في التنفس وتم على الفور عمل عمل إسعافات أولية لها وحل المشكلة.

جدير بالذكر أن نهاية امتحانات الترم الأول ستكون هذا الأسبوع وإجازة نصف العام ستكون من بداية 26-1-2019 أي بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الثانوية على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 9-2-2019 لكافة مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، كما يمكن متابعة نتيجة الاعدادية بالجيزة 2019 وباقي المحافظات عبر عرب فور نيوز.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019

سيتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من خلال بوابة مديرية تعليم محافظة المنوفية، أو من خلال موقع المحافظة كل ما عليكم كتابة رقم الجلوس.

http://www.monofeya.gov.eg/HaykalTanzemy/cityhall/electronic_portal/default.aspx

سيتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في أول فبراير القادم، وهذا بعد عملية التصحيح والمراجعة بشكل دقيق حتى لا يتم ظلم أو نقص في درجات الطالب.