من هنا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية (ظهرت) الترم الأول 2019 برقم الجلوس من...

روابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة المنوفية، من موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، للإستعلام عن النتيجة مباشرةً من خلال أكثر من رابط فعال ومباشر للنتيجة، والحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد التي أداها الطلبة والطالبات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث انتهت الإمتحانات الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين والأعصاب على أشدها من قبل الطلبة وأولياء أمورهم انتظاراً لظهور النتيجة، حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية مختار شاهين، الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من النتيجة من أجل إرسالها إلى مقر المديرية التعليمية بالمحافظة ليتم إعتمادها من السيد المحافظ وتنشر في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات بأرقم الجلوس.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمنوفية، سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، تلا – الشهداء – منوف – السادات – الباجور – قويسنا – أشمون – شبين الكوم، حيث تكون النتيجة عامة على مستوى كامل المحافظة، وبالفعل قد انتهت لجان الإعدادية بالمنوفية من جميع أعمال إعلان النتيجة، عقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً، إذ تم تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات ومراجعة ورصد الدرجات، وذلك على النحو المطلوب مع مراعاة قواعد الحيطة والحذر حتى لا يتم ظلم أياً من الطلبة، ومراعاة ضيق الوقت الفاصل بين انتهاء الإمتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني.

جاري رفع النتيجة تابعونا للحصول على الرابط خلال دقائق

يذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية الفصل الدراسي الأول من العام الماضي كانت قد بلغت، 85.31%، ومن المتوقع أن تشهد نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي ارتفاعاً عن العام الماضي، حيث أكد معظم الطلبة أن امتحانات الإعدادية بالمنوفية هذا العام، كانت متوسطة دون احتوائها على أجزاء صعبة أو من خارج المنهج، مما يبشر بإرتفاع نسبة النجاح.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية ترم أول 2019

“ظهرت النتيجة”

اعتمد محافظ المنوفية صباح الأحد، اللواء سعيد عباس، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، ويعلن نسب النجاح في السياق ذاته، ويتم نشر النتيجة في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات برقم الجلوس، حيث ننشر الرابط المباشر للنتيجة في نفس لحظة ظهورها، مع العلم أن أقصى موعد لإعلان نتيجة اعدادية المنوفية الترم الأول 2019 سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2019

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من هنا. أو من هنا

أو متابعتنا في “عرب فور نيوز” للحصول على الرابط المباشر للنتيجة فور ظهورها.

ترك تعليق متضمن رقم الجلوس أسفل الصفحة للمساعدة في إحضار النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي محافظات الجمهورية من هنا.

تحديث آخر أخبار موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالمنوفية، فوفقاً لمصادر خاصة داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أكدت إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وبحد أقصى صباح غداً السبت، لتصبح النتيجة متاحة للإستعلام، على أن ننشر أكثر من رابط للنتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2019

اعتمد محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 82.11% على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة والمدارس الرسمية والرياضية والخاصة وطلاب المنازل.

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الأستاذ مختار شاهين، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول قد شهدت قيد 65 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين للإمتحانات 64 ألف و893 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 53 ألف و286 طالب وطالبة.

واعتمد السيد المحافظ في السياق ذاته، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس الصم والبكم بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 69%، من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لأداء الإمتحانات والبالغ عددهم 42 طالب، بلغ عدد الناجحين 29 طالب، واعتمد السيد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين بنسبة نجاح 25%، وبلغ عدد المتقدمين للإمتحانات 12 طالب، كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالمحافظة.

وتقدم المحافظ بتهانيه للطلبة والطالبات الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مقدماً الشكر لأسرهم وللقائمين على العملية التعليمية في المحافظة، محثاً الطلبة على مواصلة التفوق لبناء ونهضة الأمة والمساهمة في وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.