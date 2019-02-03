نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقيه توداي برقم الجلوس

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية يوم الأحد الموافق 20-1-2019 أولى امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول من العام 2018-2019 وكانت مادة اللغة العربية هي المادة الأولى على أن يتم الانتهاء من مواد الترم الأول يوم الخميس القادم 24-1-2019.

على أن يتم بدء إجازة نصف العام يوم 26-1-2019 وهذا حتى تنهي المرحلة الثانوية جميع امتحاناتها، جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم نفت تسريب مادة اللغة العربية وبعد أن تحققت من الأسئلة المسربة وجدت أنها لا صحة لما ورد والأسئلة المتداولة غير التي أتت في ورقة الأسئلة الخاصة بالوزارة.

محافظ الشرقية بتفقد عدد من لجان المحافظة

كما أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب أنه بعد تفقد عدد من اللجان بالمحافظة والتي كانت مكرسة عمر بن الخطاب والشهيد محمد جودة وجد أن الأمر يسير بكل سلاسة ووجد أن الهدوء هو سيد الموقف ويتم توفير الجو المناسب الخالي من التوتر، وقال إن جميع الأسئلة جاءت من داخل المنهج ولم يتم تسريبها على الإطلاق كما يدعى البعض.

يؤدي ما يبلغ من 118981 طالب وطالبة للمرحلة الإعدادية موزعين على 664 لجنة في كافة أنحاء محافظة الشرقية، يمتحنون لغة عربية وتربية دينية ورياضيات ودراسات منقسمة لفرعين جغرافيا وتاريخ وحاسب آلي وعلوم ولغة أجنبية أولى، على أن يكون اليوم الأخير يوم الخميس 24-1-1 2019 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي 2019

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2019 في أول فبراير المقبل على مديرية تعليم الشرقية وبوابة المحافظة من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

http://www.sharkia.gov.eg/default.aspx

ونحن من خلال موقعنا سنوافيكم بالتفاصيل والروابط الرسمية عند اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم ومحافظ الشرقية، كما يمكن لأبناء محافظة البحيرة تابعة نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019 وباقي المحافظات أيضا من خلال البوابات الرسمية للمحافظات.