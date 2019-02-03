يلا شوت | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | تابع لايف

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يلتقي نادي مانشستر يونايتد، ضد منافسه فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 3-2-2019 على ملعب "كينج باور" في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق خالد الحدي.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - مارسيال - هيريرا - لينجارد.

خط الهجوم : راشفورد.