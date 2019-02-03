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بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم يلا شوت

يستقبل ريال مدريد نظيره فريق ألافيس في العاشرة الا الربع مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني في الجولة الـ22، و يطمح الملكي في تقليص فارق النقاط بينه وبين برشلونة المتصدر الذي تعثر بالتعادل 2-2 أمام فالنسيا إلى 8 نقاط، والاستفادة من أي تعثر لأتلتيكو مدريد على ملعب بينتو فيامارين، وتقريب فارق النقاط معه إلى 3 نقاط أو 4 أو الإبقاء على فارق النقاط 5، مع انتظار نتيجة أتلتيكو في ملعب ريال بيتيس، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد والأفيس بث مباشر اليوم الأحد 3-2-2019 في الدوري الإسباني.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم يلا شوت

وسيسعى ألافيس صاحب المركز السادس في الوقت الحالي إلى تحقيق المفاجأة في ملعب سانتياجو بيرنابيو وهو الذي يقدم أداء هائلًا منذ أول الموسم حتى الآن ويطمح في المشاركة الأوروبية، ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والأفيس في بث حي ومباشر عبر موقع الفجر الرياضي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم يلا شوت

ويحتضن ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل ريال مدريد، مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني، وتنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني، في تمام الساعة 21.45 بتوقيت القاهرة – 19.45 بتوقيت جرينتش – 22.45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3، ويقوم بالتعليق على مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني المعلق الرياضي أحمد الطيب.