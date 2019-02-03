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بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | كول كورة | kora live

في مباراة نارية يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه آرسنال في قمة مباريات اليوم الأحد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة في ملعب الاتحاد في لقاء الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة العالمية نظرا لقوة الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | كول كورة | kora live

على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتزن، يدخل ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، ويأتي آرسنال في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب أرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها ، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال | كول كورة | kora live

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة – السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة - الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، تذاع مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، ويقوم بالتعليق على مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي يوسف سيف.